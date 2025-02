Torricelli: "La Juventus è in confusione. Sulla Champions..."

Moreno Torricelli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della Champions.

Moreno Torricelli, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TuttoCagliari.net: “Quest’anno abbiamo visto spesso e volentieri una Juve un po’ confusionaria. A partire dallo stesso allenatore, che cambia spesso formazione e, in più, cambia pure ruolo agli interpreti in campo. Anche all’interno della stessa partita la squadra va a corrente alternata: gioca bene una ventina di minuti, poi subisce l’avversario e solo dopo mezz’ora, magari, riprende in mano le redini del match. I tanti infortuni possono aver influito negativamente, ma ormai il campionato è entrato nella sua fase cruciale ed è assolutamente imprescindibile – anche dal punto di vista prettamente economico – il raggiungimento del quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions”.

Sulla Champions

"Bisogna ammettere che questa Juventus non riesce a trovare continuità di risultati: è ancora un po' alla ricerca della propria identità. Quella di Cagliari sarà una partita chiave: dopo il successo con l'Inter, che ha dato sicuramente più convinzione alla squadra, bisogna prolungare il filotto di vittorie consecutive collezionate in campionato. Ma sulla loro strada i bianconeri troveranno i rossoblù, che specialmente in casa sono un avversario molto temibile e che, tra l'altro, stanno attraversando un ottimo momento di forma. Insomma, domenica andrà in scena una sfida interessante e delicata".