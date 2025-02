Juve, Thiago Motta: “Sarà una partita difficile. Autocritica? La faccio sempre”

Le parole dell'allenatore della Juve Thiago Motta in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cagliari

In vista della sfida contro il Cagliari l’allenatore della Juventus Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa: “Sappiamo che sarà una partita difficile, vogliamo continuare il nostro percorso e vincere domani. Autocritica? La faccio ogni giorno, la delusione esiste, è tanta. Volevamo andare gli ottavi, il PSV è stato più bravo di noi. Ora però dobbiamo andare avanti”.

Su Weah: “Lo vedo molto bene da terzino, sta vincendo tantissimi duelli. Può migliorare ancora e ci porta tanto in fase offensiva. Sono molto contento di lui”.

Su Alberto Costa: “Lo sto vedendo molto bene, ha un fisico importante e sono convinto che quando arriverà la sua opportunità la sfrutterà. Ha fame, vuole dimostrare il suo valore”.

Juve, le parole di Motta in conferenza stampa

Sugli infortunati: “Bremer, Cabal, Milik, Renato Veiga e Kalulu non ci saranno. Oggi faremo l’ultimo allenamento per capire come stanno i giocatori in dubbio, poi vedremo. Ma chiunque scenderà in campo sono convinto che farà bene”.

Su Conceicao: “È un ragazzo molto giovane e ha ampi margini di miglioramento. Negli ultimi metri deve capire meglio quando fare un dribbling, quando e come passarla”.

Su Vlahovic: “C’è la possibilità che sia titolare, come per tutti gli altri. Magari in futuro giocherà con Kolo Muani. Yildiz? Ogni scelta che faccio è perchè pensavo che fosse il meglio per la squadra. Non che non lo meritasse, ma se non ha giocato è perchè qualcuno meritava di più”. Nel frattempo arrivano novità sul futuro di Thiago Motta: esonero? La Juve avrebbe già deciso <<<