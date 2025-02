Juventus, i convocati per il Cagliari: out Savona

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della lista dei convocati.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sulla lista dei convocati: “Domani, domenica 23 febbraio 2025, la Juventus affronterà alle ore 20.45 il Cagliari. Di seguito la lista dei bianconeri a disposizione di Thiago Motta per la trasferta in Sardegna. Non fa parte dei convocati Nicolò Savona che, a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra, rimarrà a Torino. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. I CONVOCATI 1 Perin 2 Alberto 4 Gatti 5 Locatelli 6 Kelly 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 16 McKennie 19 Thuram 20 Kolo Muani 22 Weah 23 Pinsoglio 26 Douglas Luiz 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 40 Rouhi 51 Mbangula”.

Le parole di Motta

"Sappiamo che sarà una partita difficile, vogliamo continuare il nostro percorso e vincere domani. Autocritica? La faccio ogni giorno, la delusione esiste, è tanta. Volevamo andare gli ottavi, il PSV è stato più bravo di noi. Ora però dobbiamo andare avanti. Weah? Lo vedo molto bene da terzino, sta vincendo tantissimi duelli. Può migliorare ancora e ci porta tanto in fase offensiva. Sono molto contento di lui. Alberto Costa? Lo sto vedendo molto bene, ha un fisico importante e sono convinto che quando arriverà la sua opportunità la sfrutterà. Ha fame, vuole dimostrare il suo valore".