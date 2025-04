Brambati: “Consiglierei Tonali alla Juventus”

Massimo Brambati ha parlato del centrocampista Sandro Tonali: per l'ex calciatore, il giocatore sarebbe un ottimo innesto per la Juventus

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del calciomercato che verrà. Per la Juventus e la suggestione Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, ha detto: “Lo consiglierei ai bianconeri, ma andrebbe bene per tutti. E devo dire la verità: non mi aspettavo un’ascesa del genere di questo giocatore. Non ci avrei scommesso un euro, soprattutto dopo il primo anno al Milan, dove fu un fantasma. Ha fatto una crescita impressionante. E lo vedo oggi più spregiudicato in campo, più cattivo”.

Brambati: “Chiesa lo vedrei alla Roma. Milan da Scudetto con Allegri o Conte”

Inoltre, su alcuni ex Juve, Brambati ha aggiunto: “Riporterei Chiesa in Italia. Lo vedrei bene alla Roma, come ruolo ma anche come ambiente, che se fai due-tre cose belle poi ti porta in alto. Parole di Tare? Per me intende dire che con Allegri o Conte il Milan avrebbe lottato per lo Scudetto, e ne sono convinto anche io. La rosa del Milan, completata poi a gennaio, poteva lottare per il titolo. E’ stata fatta una buona campagna di gennaio, ma con uno di quei due allenatori da inizio anno avrebbe sicuramente partecipato alla lotta Scudetto. E Leao con questi tecnici renderebbe molto di più”. Leggi anche il punto della Juventus su Sandro Tonali <<<