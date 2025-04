Ardoino: “Juventus brand pazzesco ma sottovalutato”

Paolo Ardoino; CEO di Thether, ha parlato del brand della Juve: per il socio del club, occorrerebbe iniziare un processo di modernizzazione

Intervistato per Chapeau, Paolo Ardoino, CEO di Tether, azienda che ha recentemente acquisito l’8.2% delle quote della Juventus, ha parlato del brand del club bianconero. Ecco le sue parole: “La Juventus ha un brand pazzesco, soprattutto nei mercati emergenti, ma oggi è estremamente sottovalutata a livello economico e continua a perdere. Credo che la Juventus, e in generale il calcio italiano, possa fare molto meglio se iniziasse un vero processo di modernizzazione. “Il mondo del calcio italiano è ancora troppo abbottonato: giacca e cravatta, mille uffici stampa, decine di legali. Ma la comunicazione nello sport sta cambiando radicalmente. L’Italia è indietro e prima o poi dovrà adeguarsi. Le persone vogliono un cambiamento”.

Ardoino: “Vogliamo introdurre alla Juve un nuovo approccio”

Il socio del club bianconero ha proseguito: “Vogliamo supportare la proprietà e la dirigenza nell’introdurre un nuovo approccio, non solo comunicativo ma anche nella distribuzione e nella valorizzazione del brand. Noi abbiamo accesso a una comunità di oltre 400 milioni di utenti nel mondo, che potrebbero diventare juventini o lo sono già. È una base enorme che può fare la differenza”. Leggi anche le ultime notizie e indiscrezioni di calciomercato per la prossima stagione della Juventus <<<