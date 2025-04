Laudisa: “Per Conte la tentazione Juventus è forte”

Claudio Laudisa ha parlato dell'allenatore Antonio Conte: per il giornalista, la tentazione del tecnico di tornare alla Juve sarebbe forte

Intervistato a Stile TV, Claudio Laudisa ha parlato dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte e della possibilità di rivederlo sulla panchina della Juventus. Ecco le sue parole: “Per quanto Conte stia tenendo in grande considerazione l’esperienza napoletana, la tentazione Juve è forte. Questo va messo in conto perché in questo finale di stagione bisogna fare i conti con questa prospettiva che per Conte potrebbe essere irrinunciabile. Lui lo sappiamo, è juventino, ce l’ha nel dna. Per quanto sia affascinato dall’entusiasmo di Napoli, bisogna tenere conto di ciò che sta cambiando a Torino. Conte lo conosciamo, se prede una decisione, la porta a termine”.

Laudisa: “De Laurentiis non può fermare Conte”

Il giornalista ha proseguito: "Quindi, sia che decida di restare a Napoli, sia che decida di andare via, quando prende una decisione, resta sui suoi passi. Credo che ci sia un patto di lealtà tra De Laurentiis e Conte: De Laurentiis non può fermare Conte se gli chiederà di andare via. Da Mazzarri in poi, quando gli allenatori sono andati via, ci sono state delle clausole che condizionavano il rinnovo, in questa situazione invece, sono state gettate basi differenti perché De Laurentiis intelligentemente ha preso Conte ben sapendo il modo di pensare dell'allenatore".