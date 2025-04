Juve, Di Gennaro: “Per Thiago Motta i risultati parlano da sé”

Di Gennaro ha parlato dell'ex tecnico della Juve, Thiago Motta: per l'ex calciatore, i risultati sarebbero il tornaconto della sua gestione

Intervistato per Superscommesse.it, Antonio Di Gennaro ha parlato dell’ex allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Purtroppo per Thiago Motta, i risultati hanno parlato da sé. È normale che quando s’inizia un nuovo percorso ci sia bisogno del tempo, ma ci sono state delle partite significative che hanno fatto venire fuori delle note preoccupanti. Penso, in particolare, allo 0-4 subito contro l’Atalanta e al 3-0 di Firenze: in queste due gare è come se la squadra avesse delegittimato il proprio allenatore. Sul profilo caratteriale non avvenne alcun cenno di reazione, un qualcosa che non è mai appartenuto al DNA della Juventus”.

Di Gennaro: “Thiago Motta non unico responsabile”

L’ex calciatore ha proseguito: “C’era un certo malessere nello spogliatoio, altro aspetto venuto fuori un po’ alla volta, fino a portare alla rottura definitiva dei rapporti. Anche il direttore sportivo, colui il quale ha scelto l’allenatore, ha le proprie responsabilità. Quando le cose non vanno bene, è giusto ripartire le colpe, perché non c’è mai un unico responsabile. Thiago Motta ha fatto anche vedere delle cose buone, perché alcune partite sono state giocate con una certa qualità, però sono state di più quelle negative; tra tutte, quella in cui è stata eliminata in Champions League dal PSV Eindhoven e quella in Coppa Italia contro l’Empoli“. Leggi anche le parole di Cobolli Gigli sulla scelta di Thiago Motta <<<