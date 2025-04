Bia: “Con Lucca la Juventus avrebbe 5-6 punti in più”

Giovanni Bia ha parlato del suo assistito Lorenzo Lucca: per l'agente, la Juventus avrebbe fatto meglio in stagione con la punta in rosa

Intervistato per il Messaggero Veneto, Giovanni Bia ha parlato del suo assistito Lorenzo Lucca e dell’ipotesi di un suo prossimo futuro alla Juventus. Ecco le sue parole: “Sulla carta è pronto per un grande club. E’ un centravanti che può starci in questo tipo di squadre. La Juventus, avesse avuto Lucca quest’anno, avrebbe potuto avere 5-6 punti in più. Per buona parte della stagione i bianconeri hanno avuto solo una punta centrale. Sulla valutazione, è difficile dare una risposta. Dipende da quante richieste arriveranno alla società e da dove: se dall’Inghilterra, la valutazione può risultare più alta, se dall’Italia più bassa”.

Bia: “Solet lo vedrei bene all’Inter”

Inoltre, su Oumar Solet, altro talento dell’Udinese sotto la sua gestione, l’agente ha aggiunto: “Per come gioca lui e per come gioca la squadra, direi all’Inter. A mio avviso i calciatori devono azzeccare la scelta, nel senso che devono trovare la formazione che esalta le loro caratteristiche. Solet per me è un giocatore fortissimo, mi dicono anche che sia un bravo ragazzo, molto professionale. Ha una grande carriera davanti a sé” Infine, sull’allenatore della squadra friulana, il procuratore ha concluso: “Per il modo di fare che ha Runjaic mi sembra di vedere Ancelotti. Mi ha convinto dal punto di vista tattico. Sa come far giocare la squadra, può solo crescere. Se il club riesce a tenerlo, partirà la prossima stagione con un grande allenatore. Leggi anche le ultime dichiarazioni di Lucca sul suo futuro <<<