Torna CR7Airlines e Ronaldo esulta sui social: “Amo questa sensazione”

Post del portoghese dopo la doppietta di ieri sera contro il Crotone

redazionejuvenews

Dopo le due sconfitte contro il Napoli e il Porto, la Juventus ha ripreso ieri sera il suo cammino in campionato vincendo per 3-0 contro il Crotone, ospite all'Allianz Stadium, in una partita a senso unico; segnata dalla doppietta di Cristiano Ronaldo e dal gol di Weston McKennie, che è entrato nella storia della Serie A dopo nemmeno un anno dal suo arrivo. I bianconeri hanno riconquistato ai danni della Roma il terzo posto in classifica, con il Milan secondo distante quattro punti e l'Inter capolista a otto lunghezze, con gli uomini di Andrea Pirlo che hanno però una partita in meno, quella contro il Napoli, che ancora non ha una data stabilita per il recupero.

Mattatore della serata di ieri sera è stato Cristiano Ronaldo. Il portoghese, dopo tre partite a secco, è tornato al gol, segnando una doppietta. Ronaldo ha segnato entrambi i due gol di testa, mettendo in evidenza ancora una volta le grandi doti fisiche e atletiche: non è la prima volta infatti che Ronaldo segna di testa, issandosi in cielo, e saltando più in alto di tutti. Il gol alla Sampdoria dello scorso anno è ancora negli occhio di tutti, ma anche in questa stagione Ronaldo ha preso più volte il volo, vedi il gol ad inizio anno contro la Roma all'Olimpico.

A festeggiare i suoi gol ci ha pensato lo stesso Ronaldo questa mattina: attraverso il suo profilo Instagram infatti il portoghese ha postato una foto del secondo gol di ieri sera, quello segnato staccando come nel basket in terzo tempo, festeggiando il ritorno della CR7Airlines: "Buongiorno a tutti! CR7Airlines! Amo questa sensazione!" le parole con cui il numero 7 ha accompagnato il post, sotto al quale è stato festeggiato dai tifosi e dai compagni. Ora Ronaldo non vuole più fermarsi e vuole continuare a segnare per portare i bianconeri alla conquista dei loro obiettivi.