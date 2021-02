Ronaldo gli regala la sua maglia, Murray risponde: “Sono un tuo grande fan”

La risposta del tennista al gesto di Cr7, che ha voluto fargli una sorpresa

redazionejuvenews

La Juventus, dopo il ko di Oporto in Champions League, che ha messo in discussione la qualificazione ai quarti di finale, ha goduto ieri di un giorno di riposo concesso da mister Andrea Pirlo, tornando ad allenarsi quest'oggi alla Continassa per preparare la sfida di campionato contro il Crotone in programma lunedì sera all'"Allianz Stadium" di Torino. Una partita che, dopo il ko di Napoli della scorsa settimana, è diventata ancora più importante in ottica scudetto, visto che ora i bianconeri si trovano al quarto posto in classifica a meno otto dall'Inter capolista, impegnata domani nel "derby della Madonnina" con il Milan.

I campioni d'Italia in carica sperano ovviamente di invertire il trend negativo delle ultime due partite e, per farlo, avranno certamente bisogno del supporto dei loro uomini più rappresentativi, a cominciare da Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, è a secco da tre partite in tutte le competizioni, con l'ultimo gol messo a segno nel 2-0 rifilato alla Roma lo scorso 6 di febbraio. Cr7 è apparso insolitamente spaesato nelle ultime uscite, non riuscendo a trovare con continuità la via del gol come poche volte gli è successo nel corso della sua gloriosa carriera.

Nella testa del numero 7 più famoso del mondo del calcio, però, non c'è solo il campo. L'attaccante, infatti, in questi giorni ne ha voluto approfittare per fare un regalo all'amico Andy Murray, uno dei tennisti più famosi al mondo. Cr7 ha inviato una sua maglietta autografata allo scozzese, che ha risposto con un messaggio di ringraziamento: "Grazie davvero. Grazie mille Cristiano per la maglia. Sono un tuo grande fan e apprezzo molto il tuo gesto. Sfortunatamente non potrò venire a vederti giocare. Ho firmato la maglietta e la racchetta che ho usato la settimana scorsa al torneo di Biella". Come dichiarato nel messaggio, per Ronaldo, è quindi in arrivo un regalo di contraccambio: