McKennie in gol, entra nella storia della Serie A

Il calciatore americano con la rete di ieri sera ha stabilito un primato

La Juventus ha vinto ieri sera il posticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie A, imponendosi all'Allianz Stadium per 3-0 sul Crotone; grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e al gol di Weston McKennie. Il portoghese è tornato, con la doppietta di ieri, in testa alla classifica marcatori con 18 reti, tallonato da Lukaku distante una sola rete. Dopo tre partite a secco Ronaldo è quindi tornato al meglio, e adesso punta il Verona per allungare ancora di più in classifica marcatori e per continuare a far vincere la Juventus. Oltre al portoghese, ieri la partita ha visto il quinto gol di Weston McKennie in stagione, con l'americano che partita dopo partita si mostra sempre più come una certezza e una grande arma per Andrea Pirlo.