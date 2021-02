Juve-Crotone: bianconeri trascinati da Ronaldo

Il fenomeno portoghese ha trascinato i suoi nella vittoria contro i calabresi

Si è appena concluso il posticipo dell'Allianz Stadium tra Juventus e Crotone con la vittoria dei bianconeri per 3-0 . Juve che cerca il gol sin dai primi minuti, concludendo per piu di 10 volte nella porta degli avversari solo nei primi 45 minuti di gioco. Il dominatore assoluto del match è stato indiscutibilmente Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta con il quale ha spianato il successo alla sua squadra, portandosi cosi momentaneamente a 8 punti di distacco dall'Inter, ma con una gara da recuperare ancora contro il Napoli. Andiamo ad analizzare di seguito, quello che è stato l'andamento del match.

PRIMO TEMPO - Juve all'arrembaggio gia nella prima frazione di gioco, ma per vedere la prima vera e propria minaccia nello specchio difeso da Cordaz bisognerà attendere almeno 20 minuti abbondanti, quando De Ligt da pochi passi manda a lato, sfiorando il vantaggio. Ci prova nuovamente la Vecchia Signora qualche minuto piu tardi con un colpo di testa di Ramsey, deviato ottimamente dall'estremo difensore del Crotone sulla traversa. Ma è il preludio al gol che, arriverà al 37 grazie all'incornata vincente di Cristiano Ronaldo su un servizio perfetto di Alex Sandro. Ma a poco minuti da duplice fischio, è ancora CR7 a volare piu in alto di tutti si un cross di Ramsey, battendo cosi corda per la seconda volta. Ci sarebbe il tempo anche per la tripletta personale del portoghese che, sbaglia clamorosamente a porta praticamente vuota. Squadre che vanno al riposo dunque sul punteggio di 2-0 in favore dei bianconeri.