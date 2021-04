Juventus-Genoa 3-1: Kulusevski, Morata e Mckennie per i tre punti

Il commento del match

"TORINO - I bianconeri partono subito all’attacco e al 5’ arriva il vantaggio con Kulusevski dopo una grande azione iniziata dalla destra con Cuadrado che appoggia in mezzo per il macedone. Al 10’ di gioco Ronaldo sfiora il raddoppio con un tiro da lontano che sfiora il palo. La Juve continua ad attaccare ed in contropiede arriva il gol del 2 a 0 con Morata . Dopo che Chiesa recupera palla a centrocampo, Perin respinge il tiro dell’ex Fiorentina e Ronaldo prende il palo a porta vuota, lo spagnolo non può fare altro che insaccare e tornare finalmente al gol. Al 36’ Perin para un tiro da fuori di Rabiot. Sul finire del primo tempo occasionissima per il Genoa con Scamacca che riesce a passare tra De Ligt e Chiellini. Szczesny prodigioso in uscita che gli nega il gol.

"Nella ripresa Genoa subito all’attacco dove Szczesny mette in corner sul tiro di Ghiglione. La rete dei liguri arriva a 49’: calcio d’angolo battuto da Rovella e rete di Scamacca. La formazione genoana attacca e sfiora il pareggio in più di un’occasione, ma è il portiere polacco a salvare il risultato. Al 61’ arriva il contropiede della Juventus, Chiesa non riesce a servire Morata e l’azione sfuma. Dopo che la squadra di Pirlo stava soffrendo la pressione dei liguri, arriva il prezioso terzo gol. Al 70’ Danilo serve McKennie sul filo del fuorigioco, con freddezza lo statunitense supera Perin. Al 79’ il Genoa resta in dieci, Zappacosta è costretto ad uscire per un risentimento muscolare, ma Ballardini ha finito i cambi a disposizione. All’82’ ammonito Alex Sandro per fallo su Ghiglione. Il match termina e i bianconeri si impongono per 3 a 1.