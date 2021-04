Pagelle Juventus-Genoa: Cuadrado imprendibile, la difesa balla

I voti dell'undici bianconero

redazionejuvenews

La Juventus vince la sua seconda gara consecutiva battendo per 3-1 il Genoa all'Allianz Stadium. A segno Kulusevski, Morata e McKennie per i bianconeri, Scamacca invece per gli ospiti. Questi i voti dell'undici della Vecchia Signora:

SZCZESNY 6.5: chiude alla grande su Scamacca a fine primo tempo. Nulla può sul colpo di testa sempre dello stesso attaccante rossoblù che trova il 2-1.

CUADRADO 7: assist meraviglioso per il gol di Kulusevski che sblocca la gara, fa venire il mal di testa di continuo al diretto avversario. In più è ovunque a giocare il pallone, dimostrando di essere il vero regista di questa squadra. (DAL 45' ALEX SANDRO 6: va subito in difficoltà appena entrato, ma è un momento difficile per tutta la squadra. Cresce col passare dei minuti, sempre attento nelle due fasi).

DE LIGT 5: soffre molto Scamacca, si fa bruciare troppo facilmente in occasione del 2-1. Meno sicuro del solito e la difesa balla.

CHIELLINI 5: stesso discorso fatto per De Ligt, va in affanno contro la fisicità e l'intraprendenza dell'attacco avversario.

DANILO 6.5: sempre ordinato quando deve giocare palla. Più falloso del solito, ma l'assist per il 3-1 di McKennie è un cioccolatino.

KULUSEVSKI 6.5: un gol, il suo quarto in campionato, a scacciare le critiche che gli erano piovute addosso dopo l'errore nel derby. Tante buone giocate, è in ripresa dopo il periodo sottotono. (DAL 67' McKENNIE 6.5: alla prima palla toccata, sulla fascia non di sua competenza, trova il 3-1 dopo un'ottima imbeccata di Danilo).

BENTANCUR 5: solita quantità di passaggi imprecisi che rischiano di diventare azioni pericolose. Sottotono anche in fase di "distruzione" del gioco avversario.

RABIOT 5.5: meno bene rispetto alle ultime uscite, va in affanno nella prima parte della ripresa poi si riprende. (Dall'84' RAMSEY s.v.).

CHIESA 6.5: un gol sfiorato che si trasforma nel 2-0 di Morata e tante buone giocate. E' l'uomo più in forma della Juve e lotta su ogni pallone, ma stranamente sbaglia qualche appoggio di troppo. (DAL 74' ARTHUR 6: entra per tenere palla e riesce nel compito).

MORATA 6: trova il gol del momentaneo 2-0 con un tap-in facile facile, ma per il resto non entra mai in partita. In ritardo nel giocare il pallone, non c'è la solita alchimia in avanti con Ronaldo. (DAL 66' DYBALA 6: tante buone giocate in una ventina di minuti, il suo ritorno è importante per questo finale di stagione).

RONALDO 4.5: si mangia letteralmente il 2-0 a pochi centimetri dalla linea di porta, poi per sua fortuna dietro c'è Morata che mette in rete. Tanti palloni persi, si incaponisce troppo nei dribbling in cerca di un gol che non arriva.

PIRLO 6: Gara dai due volti: nel primo tempo Juve padrona, nella ripresa la squadra rischia la clamorosa rimonta fino al gol di McKennie, vera e propria manna dal cielo. Ancora in colpevole ritardo i cambi.