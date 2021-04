Frappart: “Fiera di aver esordito in Champions. Mi sono goduta i gesti tecnici di Ronaldo”

Il fischietto ha parlato

Stephanie Frappart, dopo aver arbitrato la finale di Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea, è diventata a 37 anni il primo arbitro donna a dirigere un match di Champions League. Frappart ha esordito nella massima competizione europea per club nel match tra Juventus e Dinamo Kiev, valevole per la fase a gironi della Coppa, e vinto per 3-0 dalla squadra di Andrea Pirlo, grazie ai gol di Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Il fischietto ha parlato intervistata dai microfoni di Sportweek, ai quali ha ricordato il suo esordio: "Come per la Supercoppa Europea, ho avuto la sensazione che il fatto che fossi io ad arbitrare sia stato accolto come qualcosa di ancora più positivo dai dirigenti dei due club. Quasi ci si chiedesse perché non fosse successo prima".

"Ne vado fiera, perché in fondo si può esordire in Champions anche con squadre meno note. La Juve ha un peso importante nella storia del calcio. Senza che mi abbia condizionato, da ex trequartista e appassionata di calcio, mi sono pure goduta certi gesti tecnici di Ronaldo che tra l’altro, come me, si è comportato come se niente fosse. Ed è il miglior modo di vivere la normalità del caso".

Ronaldo che è pronto ancora una volta a trascinare i bianconeri alla vittoria: domani all'Allianz Stadium di Torino arriva infatti il Genoa di Ballardini in una partita che la Juventus dovrà per forza fare sua per consolidare la sua posizione in classifica e per dare seguito alla vittoria ottenuta contro il Napoli nel recupero della terza giornata del campionato, giocata mercoledì scorso. Dopo la sconfitta contro il Benevento prima della pausa per le Nazionali e il pareggio nel derby contro il Torino al rientro, la vittoria contro i partenopei ha dato una boccata di ossigeno alla squadra bianconera, che ora è pronta a dare seguito al risultato cercando domani la vittoria.