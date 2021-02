Focus sull’Hellas Verona

Focus sulla squadra di Juric

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus, ha pubblicato un focus sul prossimo avversario della Juventus in Serie A, l'Hellas Verona. Di seguito riportiamo tutte le statistiche degli scaglieri.

L’Hellas Verona arriva alla partita contro la Juventus forte del nono posto in classifica con 34 punti, frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Nell’ultima gara la squadra scaligera ha pareggiato 2-2 a Marassi sul campo del Genoa, andando in gol con Ilic e Faraoni. Tra le mura amiche del Bentegodi, i veneti sono ottavi come rendimento in Serie A con 20 punti conquistati: nel 2021 hanno sempre vinto battendo 2-1 il Parma, 3-1 il Napoli e 2-1 il Crotone.

I MARCATORI STAGIONALI

Mattia Zaccagni e Antonin Barak sono i migliori marcatori stagionali in campionato dell’Hellas con 5 gol, seguiti da Dimarco (3), Ilic, Veloso, Favilli (2) e Tameze, Colley, Faraoni, Lazovic e Kalinic a quota uno. Il Verona è l’unica squadra di questo campionato che ha segnato tutti i propri gol dall’interno dell’area di rigore. L’unico giocatore della rosa gialloblù invece a non aver ancora saltato un minuto è il portiere Marco Silvestri, sempre presente in campo in 23 partite. Sul podio dei giocatori più impiegati, dopo l’estremo difensore, ci sono Adrien Tameze e Federico Dimarco.

L’ALLENATORE: IVAN JURIC

Ivan Juric è l’allenatore del Verona per la seconda stagione consecutiva. Dopo aver guidato Mantova, Crotone e Genoa, il tecnico croato è arrivato all’Hellas nell’estate del 2019, portando subito la squadra al nono posto in classifica. Juric ha chiuso lo scorso campionato con l’ottava miglior difesa del torneo (51 reti subite) mentre in questa stagione sta facendo meglio, avendo la quarta miglior retroguardia (26 gol) alle spalle di Juventus, Inter e Napoli".

Anche il tecnico Andrea Pirlo si è detto pronto per il match contro gli scaglieri: "Il Verona va affrontato nel migliore dei modi, ci aspetta una partita difficile e molto fisica contro una squadra che fa un buonissimo calcio uno contro uno. Rispetto alla gara d’andata hanno aggiunto dei giocatori e ci attende un match molto tosto".