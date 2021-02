Pazzini: “Rigiocherei all’infinito la partita dello scorso anno con la Juve”

Le dichiarazioni dell'ex centravanti del Verona, che lo scorso anno andò in rete nel 2-1 dei gialloblù con la Juve

redazionejuvenews

Archiviato il successo con il Crotone, la Juve di Pirlo è pronta a tornare in campo. I bianconeri saranno di scena domani al "Marcantonio Bentegodi" contro l'Hellas Verona, in una partita che lo scorso anno portò ad una deludente sconfitta in rimonta per 2-1. Era la squadra di Sarri, che passò in vantaggio con Cristiano Ronaldo, subendo poi la rimonta gialloblù firmata dalle reti di Fabio Borini e Giampaolo Pazzini. Proprio l'ex centravanti, ai microfoni de L'Arena, ha ricordato così quella partita:

"Quel boato è stato l'ultimo. Nonostante sia passato ormai un anno ricordo tutto perfettamente come fosse ieri. Credo sia stato il gol più importante che ho messo a segno con l'Hellas Verona, visto che è rimasto nei ricordi della gente. Quel rigore mi ha regalato emozioni fortissime. Affrontavamo la Juve prima in classifica e lo stadio era pieno di tifosi. Finalmente la squadra stava facendo bene in Serie A e attorno a noi c'era molto entusiasmo. Mettere a segno una rete così a quattro minuti dalla fine a livello di emozioni mi ha dato tantissimo.

con gli stadi vuoti, ce ne stiamo accorgendo sempre di più. Partite che rigiocherei all'infinito? Sicuramente, come detto, la vittoria con la Juvein casa nostra e la finale dei play off vinta contro il Cittadella. Juric? Ha grandi meriti per i risultati raggiunti fin qui, il Verona con lui è entrato in una nuova dimensione".