Pirlo: “Domani partita tosta. Non recupera nessuno. Dragusin un’opzione”

Il tecnico bianconero presenta la sfida di domani contro il Verona

redazionejuvenews

Dopo la vittoria contro il Crotone che la ha rilanciata in campionato, la Juventus scenderà domani in campo allo Stadio Bentegodi contro il Verona per la partita valevole per l'anticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri arrivano alla sfida in emergenza, con molte assenze dovute ad infortuni e squalifiche, e con il tecnico Andrea Pirlo che per domani dovrà fare scelte quasi obbligate. Dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, il tecnico ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro gli uomini di Juric.

VERONA - "La partita Eva affrontata la meglio sapendo che sarà difficile e fisica. Sono una squadra che giocano un buon calcio, fatto di uno contro uno, dovremo statue attenti alla loro fisicità e corsa, oltre che alle trame di gioco. Ci aspetta una partita tosta".

INFORTUNATI - "Non recuperiamo nessuno, e abbiamo anche Danilo infortunato".

DRAGUSIN - "Può essere un'opzione dall'inizio".

RABIOT - "Abbiamo un centrocampista in più, con lui i giovani e Bentancur con Aaron e McKennie".

PARTITA - "Non dobbiamo farci sorprendere dalla loro fisicità. Giocano come l'Atalanta, sappiamo che ci verranno addosso dal primo al novantesimo, dovremo scambiare velocemente e attaccare gli spazi, perché giocando uomo contro uomo ci sono sempre spazi".

ATTEGGIAMENTO - "Hanno sempre giocato gli stessi a causa delle assenze, dopo tante partite è normale la mancanza di energie".

ATTACCO - "Paulo e Morata ancora stanno male. Alvaro deve stare a riposo fino a domenica, per Paulo valuteremo le soluzioni migliori per farlo rientrare il prima possibile".

KULIUSEVSKI - "Sta bene, gioca tanto, magari in un ruolo non suo ma lo sta facendo bene. Quello che chiediamo ora a lui è un gioco diverso dalle sue caratteristiche ma può farlo bene, perché già lo ha fatto a Parma".

BERNARDESCHI - "È uno dei pochi che sta sempre bene, domani potrebbe partire titolare".

CHIESA - "A destra si trova meglio perché più abituato ma gioca bene su entrambi i lati. Ha sempre fatto ottime partite anche a sinistra ma comunque dove gioca dipende anche dagli avversari e dal tipo di partita che vogliamo fare".

DYBALA - "Non è a rischio operazione, ha fatto un consulto e adesso stiamo valutando come procedere per farlo rientrare al più presto. Pensavamo fosse una cosa meno lunga invece ha avuto questi problemi che stanno ritardando sul suo rientro".

TOUR DE FORCE - "Faremo di necessità virtù. Giocheremo con chi ci sta. Sapevamo dall'inizio che sarebbe stata dura, ora il rinvio al 17 della partita contro il Napoli aggiunge un'altra sfida ma cercheremo di fare sempre il nostro meglio".

STATO D'ANIMO - "Io sto bene ma non posso giocare e lo farei volentieri. Cerco di adattare i giocatori che ho a disposizione, non è nemmeno bello lavorare con 6-7 persone alla volta ma non pensiamo a quelli fuori ma a far rendere al meglio quelli che abbiamo".

MOMENTO - "Abbiamo lavorato ieri solamente, gli altri due abbiamo recuperato dopo le tante partite ravvicinate. Il giorno per lavorare è stato ieri, lo abbiamo fatto bene. Oggi facciamo rifinitura e speriamo domani di essere brillanti".

CHAMPIONS LEAGUE - "L'intensità si da con la velocità della palla, ed è lì che le cose cambiano tra campionato e Champions. Le cose in Europa sono molto più veloci e fai partite del tutto diverse. Lo abbiamo visto sulla nostra pelle ma già lo sapevamo. Sappiamo di dover migliorare su questo, stiamo lavorando molto perché il ritmo deve essere lo stesso in campionato e in Champions".

SCUDETTO - "È un nostro obiettivo, abbiamo il dovere di cercarlo perché è alla nostra portata. Abbiamo davanti squadre forti ma siamo la Juventus e sappiamo di dover lottare fino alla fine".

BENTANCUR - "Lui gioca come in Nazionale, a volte con qualcuno a fianco a volte come play".