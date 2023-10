Elkann: “Sarà una bella festa questa sera. Juventus inclusiva”

John Elkann , ad di Exor , ha detto la sua sulla festa della Juventus per i 100 anni della presidenza della famiglia Agnelli , con tanti ex calciatori a partecipare all'evento.

Ecco le sue parole sul "Together, a Black e White Show": "Sarà una bella festa, l’abbiamo voluta per i cent’anni di vita in comune con tutte le famiglie juventine. E’ anche un modo di contribuire come la Juventus ha sempre fatto al miglioramento dell’Italia e all’esempio che la Juventus ha e ha dato.