Thiago Motta: "Ho visto bene i ragazzi. Sull'Atalanta..."

Thiago Motta, allenatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri, prima della gara con la Fiorentina: “Ho visto bene i ragazzi, sentono l’importanza della partita. Sono una squadra intelligente per capire i momenti della partita e affrontare una squadra difficile come la Fiorentina. Contro l’Atalanta, nel secondo tempo è stata accentuata la perdita di equilibrio che non possiamo permetterci. Dobbiamo capire che possiamo attaccare e difendere insieme. La Fiorentina fa una buona pressione, dobbiamo essere molto attenti a giocare veloci e quando saremo nella loro metà campo dovremo avere equilibrio. Perdere la testa e non giocare una partita insieme. Contro l’Atalanta ci siamo sbilanciati tantissimo e il rischio è troppo alto quando giochi contro squadre che hanno questa strategia. Noi dobbiamo mantenere la nostra strategia, giocare insieme e sapere le cose da evitare”.