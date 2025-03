Rassegna stampa – Fiorentina-Juve, Motta si gioca il tutto per tutto

Dalla sfida contro la Fiorentina fino alla lotta scudetto tra Inter, Napoli e Atalanta: tutte le principali novità sulla Juve e non solo

Oggi è domenica 16 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria in rimonta del Milan: “Il Diavolo è lui”. E ancora: “Reijnders sveglia il Milan: assist, gol e rimonta”. In alto: “I più belli siamo noi. Alle 20:45 Atalanta-Inter da Scudetto. Il Napoli a Venezia (12:30) è da agguato”. A lato: “Avanti Toro” e “Chi perde paga. Palladino o Motta si giocano il futuro (come Kolo Muani)”. In taglio basso: “Marc domina, Alex in scia. La Ducati è casa Marquez”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Nulla sarà più come prima. Scudetto-day: Lukaku apre la maratona”. A lato: “Fiorentina e Juve: il pari è vietato. Palladino e Thiago per i tre punti (18)”, “Bologna e Lazio: spareggio” e “Hummels, un rosso forzato”. In taglio basso: “Conceicao, fiuuu!”.

Tuttosport

"Elkann carica Motta", questo il titolo di Tuttosport che poi aggiunge "Firenze bivio per Juve e Thiago". In alto: "Vlasic uno da Toro". A lato: "Atalanta e Napoli assalto al potere" e "Un vizio del Diavolo. Milan, altra rimonta". In basso: "È un Mondiale mono-Marquez" e "Grazie, siete stati meravigliosi!".