Tether: “Partecipazione totale nella Juventus oltre al 10%”

Tether, colosso e azionista delle stablecoin, ha parlato della crescente partecipazione dopo l'acquisto di ulteriore capitale azionario

Tramite una comunicazione ufficiale pubblicata tramite il proprio sito Internet, Tether ha parlato dell’ultima acquisizione di capitale azionario della Juventus. Ecco l’incipit della nota: “Tether supera il 10% della Juventus Football Club e consolida la sua posizione di azionista di maggioranza. Tether Investments, SA de CV, membro del Tether Group (che include Tether International, SA de CV, l’emittente di USD₮, la più grande stablecoin al mondo con oltre 400 milioni di utenti a livello globale), ha annunciato oggi che il 15 aprile 2025 ha acquisito ulteriori azioni di Juventus Football Club SpA, portando la sua partecipazione totale a oltre il 10,12% del capitale azionario emesso, pari al 6,18% dei diritti di voto”.

Tether: “Storia della Juventus senza pari”

Inoltre, nel comunicato segue ancora che: "Questa mossa strategica segue l'acquisizione iniziale da parte di Tether dell'8,2% del capitale azionario emesso (che rappresenta poco più del 5% dei diritti di voto) del Club, consentendo a Tether di aumentare ulteriormente il suo investimento nell'iconica potenza calcistica torinese. Fondata nel 1897, la Juventus è uno dei club calcistici più titolati e leggendari al mondo. Con una storia senza pari nel calcio italiano, una vasta fanbase globale e un marchio sinonimo di eccellenza, tradizione e innovazione. Dagli storici trionfi in Serie A alle campagne in Champions League. La Juventus rappresenta un'eredità globale che si estende ben oltre il campo".