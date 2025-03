Juve, CEO Tether: “Noi pronti ad aiutare. Mai stato a pranzo con Agnelli”

Intervistato da Tuttosport il CEO di Tether Paolo Ardoino, azionista di minoranza della Juve, ha parlato dei problemi del club bianconero

Intervistato da Tuttosport il CEO di Tether Paolo Ardoino, azionista di minoranza della Juve, ha detto: “Credo che la nostra società possa dare una mano concreta alla Juventus. La vera domanda è se la Juventus vuole una mano concreta da noi. Cioè, noi siamo piccoli azionisti in questo momento. Io vedo su X la gente che mi dice “Eh, però sbrigatevi a sistemare le cose”. Abbiamo una quota piccolina, quindi facciamo il possibile, ci farebbe piacere aiutare, però sta tutto alla dirigenza e alla proprietà. Noi ci siamo fatti avanti, siamo qui, vogliamo supportare la squadra. Per noi è un investimento sicuramente veramente a lungo termine perché, ripeto, siamo dei tifosi, e crediamo nelle potenzialità enormi della Juventus. Poi non siamo noi proprietari, quindi cambiare anche una virgola in questo momento è impossibile”.

Juve, le parole di Ardoino

“La proprietà deve decidere qual è la strategia – ha continuato -, cioè loro devono veramente pensare se vogliono continuare a sostenere la squadra e dimostrarlo con i fatti oppure vogliono cercare comunque un partner che li possa aiutare. Noi ci siamo in qualunque modo. Quindi sta a loro decidere in che misura e cosa fare alla fine. Ci sono state giusto un paio di comunicazioni, ma nulla di approfondito. Cosa pensano? Direi che abbiamo percepito un non sbilanciamento da parte loro. Magari semplicemente vogliono capire chi siamo. Sai, ci sono tante persone con un po’ di soldini che possono investire, ma poi non sono seri, possono sparire dopo un giorno, dopo un anno. La proprietà deve però dimostrare di volersi concentrare sulla squadra, cosa che forse in questo momento i tifosi non percepiscono. Chiosa finale su Agnelli: “La tifoseria percepiva di più il coinvolgimento quando c’era Andrea Agnelli. Poi capisco che ci sono state quelle problematiche… A pranzo con lui? No, non ci sono mai andato“. Nel frattempo arrivano novità sul nuovo allenatore: “È vicinissimo!” <<<