De Bruyne alla Juve: ecco cosa abbiamo saputo | Calciomercato

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato. E sta circolando una voce grossa su De Bryune: ecco di cosa si tratta

Kevin De Bruyne lascerà il Manchester City al termine della stagione. È questa una delle notizie più recenti, che ha già scosso il panorama calcistico europeo. Si tratta, in effetti, di una notizia a tratti inaspettata per quella che è stata una vera e propria leggenda del club blu di Manchester. Lo dicono i numeri: 416 presenze, 107 gol, 177 assist. Un rendimento niente male che ne ha fatto il centro nevralgico del gioco di Pep Guardiola sotto la cui corte ha contribuito a rendere grande il Manchester City. La bacheca conta sei Premier League, cinque Coppa di Lega inglesi, due FA Cup, una Champions League. una Supercoppa Europea, una Coppa del Mondo per Club FIFA.

Juve-De Bruyne: ecco qual è la situazione | News calciomercato

Eppure, questa storia fantastica sta per finire. Non senza sorpresa del giocatore che ha commentato: “Sono rimasto sorpreso, ma devo accettarlo. Onestamente, penso ancora di poter dare il massimo a questo livello, come sto dimostrando, ma capisco che i club debbano prendere delle decisioni. Sento di avere ancora molto da dare. Ovviamente so di non avere più 25 anni, ma posso ancora fare il mio lavoro. Devo considerare tutta la situazione, ciò che ha più senso per me e la mia famiglia”. E insomma, dove deciderà di trasferirsi Kevin De Bruyne con la sua famiglia? Alla Juventus, forse?

L’ipotesi bianconera è possibile, certo, ma ad oggi altamente improbabile. Per quanto affascinante anche gli occhi del calciatore, rimane più semplice immaginare un trasferimento presso una meta più esotica. Ad attenderlo, con proposte salariale inavvicinabili per la Juve, ci sono i club di molti campionato. Dall’Arabia Saudita agli Stati Uniti passando per il Canada. Dall’Europa, la Juventus è una delle poche squadre che si è mossa. Questo le dà un vantaggio, certo, ma rimane comunque grossolano e incolmabile lo svantaggio economico con le squadre degli altri continenti. Ad oggi, tutto questo rende l’affare pressoché impossibile.