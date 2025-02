Tentoni: “La Juventus ha sbagliato a tenere Vlahovic in estate”

Andrea Tentoni ha parlato dell'attaccante della Juve, Dusan Vlahovic: per l'ex calciatore, il club bianconero avrebbe dovuto cederlo in estate

Intervistato a CalcioTime, trasmesso sui canali social di EuropaCalcio.it, Andrea Tentoni ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “La società ha sbagliato in estate: perché lo ha tenuto se non è il tipo di attaccante che predilige Thiago Motta? Non sarà nemmeno facile venderlo in estate al prezzo giusto. Kolo Muani credo che per caratteristiche tecniche e per i movimenti che fa in attacco, svariando su tutto il fronte offensivo, sia il centravanti giusto per Motta”.

Tentoni: “Il Milan ha sbagliato qualcosa in estate. Napoli? Conte non può essere contento”

Inoltre, sulle altre operazioni di mercato che hanno caratterizzato la sessione invernale di trasferimenti, l’ex calciatore ha aggiunto: “Se in queste ore arrivano così tanti giocatori nuovi al Milan, significa che in estate qualcosa è stato sbagliato. Bisogna farsi una domanda e darsi una risposta: non so se i giocatori attuali erano congeniali a Conceicao; comunque la prestazione nel derby è stata buona, specie sotto l’aspetto caratteriale. Inoltre, anche per Conceicao non sarà facile amalgamare così tanti giocatori nuovi in pochissimo tempo. Gimenez? Adattarsi subito in Italia non è mai facile, ma lui ha grandi qualità. Joao Felix? Bravissimo nell’uno contro uno. Invece, al Napoli non penso Conte sia molto contento: Okafor era forse nemmeno la terza scelta. Non è un giocatore di primissimo livello, ma va detto che Conte riesce sempre a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori, basta vedere come stanno rendendo quest’anno Juan Jesus, Politano e Anguissa. In ogni caso, Okafor credo sarà il vice di Neres, quindi non una prima scelta”. Leggi le strategie della Juventus per il post Vlahovic <<<