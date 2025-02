Vlahovic addio, la Juventus ha scelto il sostituto del 2026 | Mercato

La Juventus ha le idee molto chiare. Il club bianconero avrebbe già scelto quello che potrebbe essere il sostituto

Calciomercato Juve: Vlahovic via ed ecco il sostituto. Si sblocca il domino?

La Juve ritrova la vittoria è questa è già una notizia importante. Le altre notizie, altrettanto importanti, arrivano dal calciomercato. Intanto c’è da registrare la doppietta di Kolo Muani che, in qualche modo, premia le scelte fatte dal diesse Cristiano Giuntoli. L’attaccante francese, arrivato dal Paris Saint Germain qualche settimana fa, ha già messo a segno tre gol in due partite. Dopo la rete – purtroppo inutile – di Napoli ecco le due che affossano l’Empoli. Contro i toscani è arrivato anche il gol di Dusan Vlahovic, giocatore particolarmente in voga per quello che riguarda il calciomercato. Il suo rapporto – in rotta – con la Juve e la doppietta di Muani potrebbero accelerare la sua cessione. Anche perché, aggiornamento dell’ultima ora, c’è un top club europeo che si sarebbe mosso con la Juve per prendere informazioni relative a Vlahovic. Una pista che, se confermata, sbloccherebbe l’arrivo di un nuovo attaccante.

È il Barcellona ad aver preso informazioni su Dusan Vlahovic. Il club catalano è alla ricerca di un vice Lewandowski che, in ottica futura, possa persino raccogliere l’eredità del polacco. Piace, in questo senso, Vlahovic. A cui, a sua volta, piace l’idea di potersi accasare Barcellona. Le parti ancora non hanno avviato un vero e proprio negoziato ma intanto è nato un qualcosa. Una pista che potrebbe svilupparsi nelle settimane che porteranno alla sessione estiva di mercato, quando la Juve ascolterà tutte le offerte che arriveranno con la speranza di chiudere una cessione per evitare l’addio a zero nel 2026. L’interessamento del Barcellona, in questo senso, capita a fagiolo. Se i Blaugrana dovessero formalizzare un’offerta da 60 milioni – come sta filtrando in queste ore – la Juve accetterebbe senza pensarci. E reinvestirebbe subito su Victor Osimhen. E’ l’ex Napoli, al momento, il preferito per il futuro attacco di Thiago Motta. E sempre parlando di Juventus, grossa attenzione: il club bianconero starebbe facendo serie valutazioni su un altro grosso colpo <<<