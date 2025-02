Rassegna stampa – Vlahovic in panchina: gerarchie definite per la Juve

Dalle gerarchie in attacco fino ai voti al mercato: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è mercoledì 5 febbraio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la presentazione di Gimenez al Milan: “Sono un Diavolo. C’è Milan-Roma: Gimenez scalda San Siro”. Sotto: A lato: “L’Inter vede Viola. Con la Fiorentina Inzaghi chiede lo scatto a Calha” e “Che Bologna, Dea fuori. Castro-gol e semifinale. Scamacca si opera”. In taglio basso il pagellone del mercato: “Milan da re. Motta ora ha due Juve. Toro rinforzato. Al Napoli serviva di più”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Stretto al Kolo. Vlahovic e il tandem della discordia”. E ancora: “Juve, Thiago non cambia modulo. Gerarchie definite: Muani titolare”. In alto: “Dybala agita il Milan. Capolavoro Bologna”. A lato: “Carica Joao Felix: Non vedo l’ora”, “Gourna, Ghisolfi ha evitato la beffa” e “Okamhen per Conte: Noah avrà il 9 di Osi”. In basso: “Inter, Calhanoglu part-time”, “Milano Cortina farà scuola” e “L’analisi del mercato. Un Como stile Hollywood”.

Tuttosport

“Juve, Adeyemi è Con… te”, questo il titolo di Tuttosport, che aggiunge: “Il Napoli non è riuscito a prenderlo, rieccolo per Motta“. In alto: “Toro, un mercato da club in vendita”. In basso: “Castro gol, Bologna gode. Semifinale con Thiago”, “Gimenez: ho scelto il 7 per Sheva e per la Bibbia”, “Fiorentina: brava 7+. Il Real è poco Rea: 4”, “Acquisti per 60 milioni, stadio gioiello: è big Como” e “Subito Italia! L’oro che non ti aspetti”. Nel frattempo la Juve lavora alla cessione di Vlahovic nel 2026: scelto il sostituto <<<