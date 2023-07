Telenovela Milinkovic-Savic: il serbo tra Juve, Arabia e Premier League

Le sirene arabe e della Premier su Milinkovic

Allora che ancor più la Lazio difficilmente accetterebbe di far scendere la sua richiesta di 40 milioni di euro se non per contropartite dal grande valore. Forti del fatto che la concorrenza alla Juventus per Milinkovic-Savic non mancherebbe affatto. Le risorse economiche pressoché inesauribili dell'Arabia Saudita e del suo campionato emergente appaiono sempre pronte a venire in soccorso dove serve. Lo stesso agente di Milinkovic-Savic aveva recentemente dichiarato che tale ipotesi non è scartata. L'Al Hilal, secondo quanto riportato da Tuttosport, comanderebbe le pretendenti. L'alternativa, sportivamente più attraente ma leggermente meno facoltosa, è invece quella della Premier League. In questo caso a comandare le pretendenti c'è il Chelsea che non a casa sta sfoltendo la rosa in preparazione di nuovi colpi.