Mercato Juve, l’obiettivo di Giuntoli: portare Milinkovic-Savic

L'onere di portare Sergej Milinkovic-Savic alla Juventus passa ora a Cristiano Giuntoli . Il fresco nuovo direttore sportivo della Juventus potrebbe porre fine a una telenovela che ogni estate infuoca indifferentemente le idee bianconere. Perché nonostante gli anni passano, la prospettiva di rinforzare il centrocampo con il centrocampista serbe pare convincere trasversalmente il popolo bianconero. Una prospettiva con il giocatore della Lazio con ai fianchi il rinnovato Adrien Rabiot e il ristabilito Paul Pogba stuzzicherebbe non poco i palati più sopraffini. A svegliare dal sogno bianconero però ci pensa il prezzo di cartellino, fissato a 40 milioni. E far abbassare le pretese al presidente Claudio Lotito è storicamente complicato. D'altra parte, le casse della Juventus languirebbero e anche se la cifra per Milinkovic non sarebbe più irraggiungibile come un estate fa, saranno necessarie alcune operazioni in uscita.

Priorità esuberi per la Juve

La prima fondamentale missione a cui Giuntoli sarà chiamato a dare risoluzione sarà dunque lo smaltimento degli "esuberi". Ovvero, quei giocatori che, nonostante le indubbie qualità, paiono al di fuori del progetto della Juventus. Denis Zakaria, Arthur e Weston Mckennie, investimenti importanti del passato recente della Juve e oggi messi sul mercato in attesa di una risuluzione piu celere possibile. Quello dello svizzero è il caso in cui aleggia maggiore ottimismo, viste le tante richieste provenienti da Inghilterra, Francia e Germania. Più complicato sarà invece il lavoro per Arthur, il cui Brighton di mister De Zerbi pare l'unico club a distanze di settimane ad aver manifestato un concreto interesse. La via di mezzo sembrerebbe invece Mckennie, il cui obiettivo sarà far collidere le preferenze del giocatore con le richieste di mercato. Nella migliore delle ipotesi, il risparmio dai loro ingaggi più i conguagli per le loro cessioni potrebbero essere abbastanza per intavolare una trattativa per Milinkovic-Savic.