Juve, dalle offerte arabe all’incontro con Lotito: il punto su Milinkovic-Savic

Gol, assist e soltanto un anno al termine del suo contratto con la Lazio: Milinkovic-Savic è al centro di moltissime voci di mercato. Il centrocampista serbo è uno dei giocatori migliori del campionato italiano e dopo tanti anni passati a vestire i colori biancocelesti si prepara a iniziare una nuova fase della sua carriera. Lunedì 10 luglio il Sergente ha in programma un incontro con il presidente della Lazio Lotito , pronto a discutere del suo futuro. Il centrocampista ha già fatto capire di voler andarsene ma il club proverà un ultimo tentativo per convincerlo a restare.

Intervistato da Sportitalia l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri sulla situazione di Milinkovic-Savic ha detto: "E’ un problema per la società, per me potrebbe essere una risorsa. Poi dipende da quanto il ragazzo è coinvolto nella situazione. Con la testa libera è di livello straordinario. Con noi ha fatto una marea tra gol e assist. E’ un giocatore straordinario, ma non so che conseguenze avrà la vicenda contrattuale".