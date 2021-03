Taremi: “Per la Juve abbiamo un buon piano. Daremo il nostro meglio per il Porto”

L'attaccante del Porto ha parlato in conferenza stampa

TORINO - Mehdi Taremi, attaccante del Porto, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions League contro la Juventus. Queste le sue parole: "Sfida importante, il Porto è una squadra importante. Si tratta di concentrarsi al massimo per 90 minuti e abbiamo una strategia per fare bene la partita. Faremo il possibile per passare il turno. Ogni partita è diversa. Vogliamo fare il meglio nella prossima gara, non conta ciò che è successo. Questa partita è importante, la mettiamo in cima a tutto. Poi vedremo il futuro. E' normale per una grande squadra avere questo tipo di pressione e tutte queste partite. Abbiamo tanta motivazione, è diverso per noi. Vogliamo il massimo per il Portogallo, per i nostri tifosi. Andare avanti sarebbe molto importante per il calcio portoghese. E daremo il massimo per farlo. Noi vogliamo vincere, non vogliamo pensare a un pareggio o a perdere. Se pensiamo a questo abbiamo già perso. Abbiamo un buon piano, faremo del nostro meglio".