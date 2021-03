Juventus-Porto: i precedenti a Torino

Domani la gara di ritorno contro la squadra di Conceicao

La Juventus , dopo la vittoria contro la Lazio nello scorso week end, è attesa domani dalla partita più importante fino a questo moemento della stagione: i bianconeri scenderanno domani in campo contro il Porto per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League , e sono chiamati a ribaltare il 2-1 subito all'andata. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno ricordato le sfide disputate a Torino contro i lusitani.

"Sono due i precedenti di Juventus-Porto giocati a Torino, entrambi riguardanti la Champions League. E anche se nella memoria collettiva la sfida per eccellenza con i lusitaniè quella avvenuta in campo neutro a Basilea, che ha regalato alla Signora la Coppa delle Coppe del 1984, anche le due gare disputate al Delle Alpi e allo Stadium sono state importanti.

14 marzo 2017: i giocatori della Juventus festeggiano il passaggio degli ottavi di finaleal termine di una gara non particolarmente problematica contro il Porto. I bianconeri vincono 1-0 grazie al rigore trasformato da Paulo Dybala sul finire del primo tempo, che ribadisce la superiorità manifestata in Portogallo con il 2-0 firmato Marko Pjaca-Dani Alves.

C'è un giocatore a unificare le due sfidegiocate a grande distanza. Tanto nella partita dello Stadium quanto in quella del Delle Alpi, datata 23 ottobre 2001, a difendere la porta della Juventus c'è Gigi Buffon. Nel primo caso subisce un gol da parte di Clayton, peraltro ininfluente perché i bianconeri riescono a rimediare allo svantaggio e a vincere 3-1. Nel 2017, il numero 1 trascorre una serata tutto sommato serena, intervenendo con sicurezza su una conclusione centrale da parte di Tiquinho Soares, mentre in due altre possibili occasioni gli attaccanti avversari arrivano a tu per tu ma non inquadrano la porta.