Conceicao: “Juve? Vogliamo giocare una partita competente e qualificarci”

TORINO - Sergio Conceicao , allenatore del Porto , ha parlato in conferenza stampa del match contro la Juventus : "Affronteremo la partita nello stesso modo in cui abbiamo affrontato la partita di Barcelos. Guardando l'avversario, guardando a ciò che siamo come squadra, e cercando un risultato positivo, che, in un club come il Porto, sarà la vittoria. Il nostro stato fisico? Sì, è vero che abbiamo molte partite accumulate. Questo non è un tipo di gestione. Pepe e Corona sono usciti a Barcelos perché erano condizionati. Stavamo vincendo con un margine minimo e non toglieresti mai due giocatori importanti per un'altra partita. Si correrebbe il rischio di perdere quella partita e quella successiva. Abbiamo alcuni giocatori che hanno giocato di più e sono un grande dubbio a causa di problemi fisici. Ma la vita degli allenatori è quella di trovare soluzioni. Vogliamo giocare una partita competente e qualificarci, conoscendo la potenza della Juventus. La Juventus ha avuto la fortuna di recuperare alcuni giocatori importanti, come Cuadrado, Chiellini, Bonucci... Arthur, un centrocampista molto influente che è costato solo 70 milioni di euro alla Juventus, è stato tre volte di più di uno dei nostri giocatori.

Poi ancora: "Ma non è per questo che gioco. Sono undici contro undici, più cinque che entrano e che faranno di tutto per dare dignità all'emblema che abbiamo sul petto. La storia del Porto in questa competizione è molto ricca. Incontreremo una squadra che era recentemente in finale, che ha investito per cercare di vincere la Champions League. Giocheremo una partita che rifletta chi siamo come squadra e cercheremo di vincere. Siamo consapevoli della difficoltà, ma faremo tutto il possibile per qualificarci. Mbemba? Si è allenato oggi e le indicazioni sono state positive. In linea di principio è disponibile. Pepe e Corona sono le grandi domande. Sarà fino alla fine del gioco per decidere. E c'è anche Gujic, che si è fatto male al piede e vedremo i suoi progressi. Non so nemmeno dire se sono in forma o no".