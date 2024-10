Tare: “Mi piace la Juve di Motta, ma gli serve tempo”

Igli Tare, dirigente ed ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del percorso di Thiago Motta.

Igli Tare, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Me lo auguro per il calcio italiano, sarebbe una cosa fantastica. Ma conoscendo lui e il suo legame con il Brescia e il popolo italiano, penso che per chiudere il suo ciclo gli manchi proprio l’Italia e un giorno questo sogno si avvererà. Deve dimostrare anche che in un calcio difficile come quello italiano può vincere. Anche se non deve dimostrare niente. La battuta con Baggio non è troppo una battuta, vuole essere circondato da persone che lo fanno stare bene. Da giocatori spesso facevamo cene a casa di Giunti a cena, era un rituale ai tempi di Brescia ed era bellissimo sentirlo parlare di calcio. Si capiva che sarebbe diventato un grande allenatore. L’ho pensato di lui così come di Simone Inzaghi, sono due predestinati, sono nati allenatori e destinati a fare bene. Quando torno io? Spero presto, anche perchè le vacanze sono belle ma devono finire. Voglio trovare un progetto ambizioso e in quel caso tornerò. Anche ripartire da zero con un club. Tornare per tornare non va bene. In Italia ci sono realtà di questo tipo”.

Sulla Juve di Motta

“Mi piace il suo calcio ma gli serve tempo per fare il suo progetto. Sono arrivati nuovi giocatori, non ci sono più star ma è una Juve dove c’è dietro un’idea di progetto. Per me è una strada che nel tempo sarà vincente”.