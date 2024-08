Tardelli: “Per la Juventus contro il Como sarà dura”

Marco Tardelli ha parlato della sfida della Juventus contro il Como: per l'ex calciatore, la partita dei bianconeri sarebbe piena di insidie

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli ha parlato della sfida della Juventus al Como. Ecco le sue parole: “Sono molto curioso ma questa partita è importante anche per i bianconeri, sarà un campionato difficile e indecifrabile. Anche il Como può pensare da grande. Ai miei tempi c’erano imprenditori locali, gente appassionata, Tragni, Beretta. C’era Beltrami, il ds, persona meravigliosa. Oggi servono fondi illimitati e coraggio. I soldi ci sarebbero, qualche industriale coi mezzi per comprare il club esiste a Como e altrove. C’è la paura di rompersi l’osso del collo. Il calcio delle famiglie è finito”.

Tardelli: “Il Como ha fatto un grande mercato”

L’ex calciatore ha proseguito: “Sono curioso, ma la gara è importante pure per la Juve. Il risultato non è scritto, sarà un campionato duro e indecifrabile. L’Europeo, la stanchezza, la Champions lunga, tante gare. Non so come finirà. Il Como ha tutto per restare in A. Ha fatto un grande mercato, se serve interverrà pure a gennaio”.