Tardelli: “La Juventus ora rischia la Champions”

Marco Tardelli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del momento complicato.

Marco Tardelli, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttosport: “La possibilità di chiudere tra le prime quattro c’è ancora, certo, anche perché la quota Champions non è così alta. Ma a patto di cambiare marcia: con questo passo non vedo come la Juventus possa riuscirci. Ora è difficile risolvere la situazione, ora è tardi: c’è troppo scollamento, non vedo margine per salvaguardare i legami. La società si è fatta sfuggire il momento: non era mai intervenuta e, di fatto, non è intervenuta in maniera concreta nemmeno dopo la sconfitta del Franchi”.

Su Motta

"Esonerare il tecnico ora aumenterebbe solo la confusione, che è già tanta. Non vedo aspetti positivi in un cambio al timone: sposo la tradizione bianconera di concludere il campionato con il tecnico che l'ha iniziata. In società, a fine stagione, devono sedersi intorno a un tavolo per capire cosa sia successo. Conte? Uno che conosce già nel profondo l'ambiente. Ma anche Gasperini, che invece conosce bene Koopmeiners".