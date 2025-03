Szczesny: “Alla Juve si pensava ai risultati, al Barcellona si gioca a calcio”

Le parole dell'ex portiere della Juve Szczesny sulla sua esperienza al Barcellona e il suo futuro: "Dovrò prendere una decisione"

Gli ultimi mesi di Szczesny sono stati a dir poco movimentati. Prima l’addio alla Juve, poi l’annuncio del ritiro dal calcio giocato. Le lacrime, il saluto dell’Allianz Stadium e poi a sorpresa la chiamata del Barcellona per sostituire Ter Stegen. Qualche giorno di riflessione e poi l’inizio della nuova avventura, che l’ha visto subito protagonista. Intervistato da Eleven Sport l’ex portiere bianconero ha detto: “Ciò che mi rende più felice qui al Barcellona è l’emozione associata al bel calcio, che è una sensazione completamente diversa da quella a cui sono abituato. La Juventus si concentra principalmente sul raggiungimento dei risultati, mentre al Barcellona c’è una gioia pura nel calcio, e questa sensazione è contagiosa. Non sorprende che milioni di tifosi in tutto il mondo siano influenzati da questo approccio”.

Ex Juve, le parole di Szczesny sul suo futuro

Sul suo futuro il portiere polacco ha poi aggiunto: "Probabilmente sarà presto il momento di prendere una decisione sul mio futuro. Ora la cosa più importante è concentrare tutta la mia energia fisica e mentale sulle prossime partite. Dobbiamo giocare al meglio".