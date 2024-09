Tacconi: “Di Gregorio ricorda un po’ Peruzzi fisicamente”

Stefano Tacconi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dei portieri dei piemontesi.

Stefano Tacconi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, trattando diversi temi. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Un mio ex compagno che servirebbe alla Juve di oggi? A parte Platini, il più forte di tutti, vedrei bene uno come Tardelli: gli attributi di Marco sarebbero un valore aggiunto per questa Juve. Thiago Motta? Mi piace e la sensazione è che sia così anche per i giocatori, che sembrano seguirlo in tutto. Thiago è diverso da Trapattoni, ma trasmette la sensazione di essere decisionista come lui”.

Sul nuovo portiere della Juventus Di Gregorio

L’ex calciatore della Vecchia Signora ha parlato anche del roster dei portiere della squadra piemontese, analizzando il nuovo arrivato Michele Di Gregorio, arrivato dal Monza in estate. Successivamente, si parla anche dell’addio di Szczesny, che ha detto addio dopo tanti anni in bianconero, senza tanti proclami e polemiche. I portieri della Juve? Szczesny mi ha stupito: con le sue qualità avrebbe potuto giocare ancora qualche anno ad alto livello. Di Gregorio mi piace, mi ricorda un po’ Peruzzi fisicamente: dopo l’eccellente campionato con il Monza, anche alla Juventus ha cominciato molto bene. Ma le partite di Champions saranno i veri esami, in ottica Nazionale”.