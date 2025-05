Tacconi: “Conte? Le minestre riscaldate non mi piacciono”

Stefano Tacconi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del ritorno di Conte.

Stefano Tacconi, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri ad un evento. Ecco le sue parole a TMW: “Intanto finiamo la stagione, poi vediamo. Alla Juventus credo sappiano meglio di me cosa fare per il futuro. Sicuramente avranno contatti con tanti allenatori. Tutti vogliono questo ‘cavolo’ di Conte. Se vince il campionato però credo che non si sposti da Napoli”.

Su Conte

"Le minestre riscaldate non sono granché, però è un allenatore con le palle. Ci vogliono quelle, che sono mancate quest'anno a tutti questi ragazzini che hanno messo in campo, senza un senatore che li possa dirigere. Di Gregorio? E' promettente, però con questi passaggi all'indietro i portieri oggi fanno una fatica… Ogni 5 minuti c'è da prendere uno spavento".