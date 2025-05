Zoff: “A Venezia, la Juve non può non vincere vista la posta in palio”

Intervistato da La Stampa l'ex portiere della Juve Dino Zoff ha parlato della corsa scudetto: le parole del bianconero

Intervistato da La Stampa l’ex portiere della Juve Dino Zoff ha parlato della corsa scudetto: “A Venezia, la Juve non può non vincere vista la posta in palio. Il quarto posto se lo deve aggiudicare la Juve: per i bianconeri fallire l’obiettivo minimo sarebbe imperdonabile. Aspettiamo Venezia. Nell’attesa, mi sento di dire che ha lavorato bene, ha rimesso in ordine cose che non andavano, ha restituito un bel po’ di energia al gruppo. Il traguardo Champions, però, non potrà non pesare nel giudizio complessivo”.

Ex Juve, le parole di Zoff

Sulla lotta per lo scudetto del Napoli l’ex portiere ha poi aggiunto: “Dire Napoli per lo scudetto, è la cosa più ovvia, ma il Napoli ha un punto in più ad una gara dalla fine: è favorito. Alla pressione ci pensa Antonio: uno come lui è la garanzia migliore per tenere tutti con i piedi per terra e sintonizzati sul Cagliari, avversario di venerdì sera. Guardate la classifica degli azzurri un campionato fa. E guardate cosa è accaduto a gennaio: se non sbaglio, a Conte hanno venduto un tale di nome Kvaratskhelia. Se vincono è un miracolo”. Nel frattempo arriva un’indiscrezione sulla possibile nuova Juve di Conte: formazione rivoluzionata <<<