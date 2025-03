Tacchinardi: “Motta non ha dato un’identità alla Juventus”

Alessio Tacchinardi ha parlato dell'impronta di Thiago Motta alla Juve: per l'ex bianconero, alla squadra mancherebbe un'identità precisa

Intervistato a Tmw Radio, Alessio Tacchinardi ha parlato del lavoro di Thiago Motta alla Juventus. Ecco cosa ha detto: “L’allenatore è un mestiere talmente difficile che come fai, sbagli. Di errori, comunque, ne ha fatti, ciò che mi stupisce in ogni caso è aver visto un allenatore che lo scorso anno ha dato un’identità forte al Bologna e che in questo, già dall’inizio, ha invece faticato fino ad oggi. Ancora a dicembre non capivo quale fosse la Juventus voluta da Motta. Mi piacerebbe essere una mosca per capire quale sia stato il vero problema. Forse lui non ha saputo vestirsi da condottiero, o la squadra non gli è andata dietro? È un integralista, magari? Io non lo so, ma mi fa terribilmente strano vedere come la Juve non sia riuscita a creare un’identità. E non solo tecnica, ma anche empatica: guardate come entra Vlahovic ieri, nemmeno ha guardato il suo allenatore”.

Tacchinardi: “Atalanta? C’è stata troppa euforia prima della partita…”

Inoltre, sulla performance della squadra contro l'Atalanta, l'ex bianconero ha aggiunto: "La partita ha lasciato incredulità. Onestamente ho pensato a diversi scenari possibili, anche alla luce della grande partita di andata della Juventus, oltre allo zoppicare di chi stava davanti. E senza le coppe, la partita poteva essere preparata meglio: forse ero un po' troppo euforico anche io nell'intravedere una speranza, che non so nemmeno da cosa fosse data, viste le recenti eliminazioni con PSV e Empoli… Però mettici anche l'autocritica fatta da Motta, parlando tra loro si poteva sperare in qualcosa di diverso. La situazione che si era creata non faceva davvero immaginare un crollo del genere".