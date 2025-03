Juventus, addio Motta: annuncio clamoroso poco fa / News

La Juventus sprofonda contro l'Atalanta. E adesso riflette sul futuro di Thiago Motta: facciamo il punto della situazione

La Juventus al lavoro: Thiago Motta può saltare

La Juventus sprofonda anche contro l’Atalanta e a poche giornate dalla fine sembra confessare definitivamente che tutto quello che abbiamo visto quest’anno altro non era che un bluff. Non c’è niente di niente. Niente è stato costruito, niente è stato migliorato. E quasi tutto, in positivo, è stato frutto del caso. O del momento. Giocatori involuti, nessuno straccio di gioco. Niente di niente. Qualcosa che in casa Juventus non è più tollerabile. Anche considerando il fatto che lo stadio vuoto, è una sconfitta per tutti. Meritatissima. Per una squadra che non trasmette niente, neanche quando perde. Una ragione in più per parlare di quello che potrebbe succedere da qui a breve. E proprio in queste ore è arrivata una voce a dir poco clamorosa su Thiago Motta.

TuttoJuve.com, infatti, parla di un possibile esonero immediato. Che la Juventus, starebbe valutando. C’è la paura di non poter raggiungere il piazzamento in Champions League, che sarebbe a dir poco drammatica come situazione. E allora, ecco l’idea: esonerare Thiago e predere Tudor. Che sempre secondo la stessa fonte sarebbe stato contattato nella notte. Quello che succederà non lo sappiamo. Noi di Juvenews, sappiamo solo che quello che è accaduto è inaccettabile. Intollerabile. E si va oltre la sconfitta, sconfinando nell’umiliazione. E per il prossimo anno, qualcosa, si starebbe già muovendo. Con il nuovo tecnico che potrebbe essere un nome clamoroso <<<