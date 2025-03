Causio: “La maglia della Juventus pesa anche per Motta”

Franco Causio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Thiago Motta.

Franco Causio, ex calciatore della Juve, ha detto la sua a TMW. Ecco le sue parole: “La maglia della Juventus non è pesante solo per i giocatori, ma anche per l’allenatore. Purtroppo spesso è andata male con le cinque sostituzioni, che ti permettono di provare a cambiare le partite, nel bene o nel male. Però non gli getterei addosso la croce, nessuno è perfetto: se poi ti mancano anche due dei difensori su cui facevi affidamento dall’inizio e i due acquisti più cari non si sono rivelati all’altezza… Qualcosa, già così, ti manca. E poi di mezzo c’è stata pure una rivoluzione per la rosa. Certo, siamo già oltre la metà della stagione e qualcosa dovrebbe vedersi, ma non è facile. Forse con i tanti infortuni non ha potuto mai mettere in campo la squadra che aveva in testa. Ogni giocatore ha un suo ruolo, magari qualche errore su questo l’ha fatto. Dovrebbe insistere su 7-8 titolari e far ruotare gli altri, questo mi sento di dirglielo”.

"Mi sembra più un problema con la società che non con l'allenatore. Credo sia riconducibile alla questione contrattuale… Però se stai perdendo e hai Vlahovic in panchina, mettrtlo solo alla fine non serve a niente".