Tacchinardi: “Juve? Il pubblico vuole impegno e dedizione”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport, con tanti temi toccati, soprattutto quello dell’atteggiamento e dell’impegno dei calciatori della Vecchia Signora: “Cosa vuole il pubblico? Vedere rincorrere gli avversari, metterci impegno, sudare la maglia, l’attaccamento al gruppo. Vedendolo più volte dal vivo, ho l’impressione che stia sentendo mentalmente tanta pressione addosso. Il pubblico della Juventus è esigente”.

Sulla Juve

"Finora non è stato all'altezza delle aspettative e non è certo demerito dell'allenatore. Fatica nel salto di qualità, quando arrivi alla Juve devi farlo soprattutto psicologicamente. Credo che il gol che ha fatto lunedì gli possa servire per stapparsi. Ora spetta a lui, Thiago Motta lo ha fatto giocare ovunque. Deve mettersi i tappi nelle orecchie, fregarsene del brusio, del rumore di fondo, ed essere forte. Se ci riuscirà dimostrerà di essere da Juve, altrimenti…".