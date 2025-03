Juve, Motta: “Decisiva? Dovremo dare tutto. Ci vuole equilibrio”

“Siamo concentrati come sempre alla prossima partita – ha continuato -, perchè conosciamo il livello del nostro avversario. Non dobbiamo perdere energia su altro. Dobbiamo mettere in pratica tutto quello che abbiamo dentro per arrivare alla vittoria”.

Sull’allenamento in settimana “Abbiamo lavorato a livello fisico, tecnico e psicologico. Pensiamo a dare il massimo per questa partita. Non vogliamo perdere energie per altre cose. La mia filosofia è quella di pensare partita dopo partita. Loro sono una squadra molto particolare anche per caratteristiche dei giocatori e indicazioni del loro allenatore. Loro hanno anche la capacità di cambiare le marcature durante la partita. Sono una squadra che giocano molto bene a calcio”.

Sull’Atalanta: “Loro sono una squadra molto particolare anche per caratteristiche dei giocatori e indicazioni del loro allenatore. Spesso sull’uomo perché trovano il riferimento e vanno forte. Hanno la capacità di cambiare nelle marcature, e non è facile. Hanno questa capacità di farlo. Se li fai giocare, giocano molto bene. Ti mette in grande difficoltà. Si è visto pure nell’ultima, dove hanno preso un po’ di campo. Dobbiamo giocare bene questi momenti, ti porta pure in frustrazione, puoi giocare, andare in avanti, spesso non te lo permettono, vengono a pressare e ti lasciano poco spazio, vedremo se saranno più aggressivi o se lasceranno più spazio al portiere. Tante variabili. Sono riusciti a competere anche in Europa, dal Real al Barcellona. Grande allenatore. Grande rispetto. Vogliamo fare il nostro massimo per arrivare alla vittoria”.

“Koop? L’importanza del gol? Da quando è arrivato lo vedo sempre molto bene, in questa stagione ha dato una grande mano, come vale per me, lo dico a loro: le critiche ci saranno sempre. Fa parte del lavoro. Accettiamolo, andiamo avanti, provando a migliorare, a fare le cose nel modo giusto. Nell’ultima partita è entrato e chi l’ha fatto ha fatto bene. Ha fatto gol e sono contento per lui, è il momento importante, esplodono tutte le sensazioni e le emozioni. Viviamo per questo. Lui fa tante cose per aiutare se stesso e la squadra. Per noi è importantissimo fuori e dentro il campo. Sempre detto: un privilegio allenare un giocatore così, contare su di lui al massimo. Quando c’è stato ha sempre dato un grande aiuto, continuerà a farlo perché è serio, impegno massimo sempre, giocando in diverse posizioni, che è una cosa in più. Leggere, capire le posizioni, l’ha già fatto anche in Olanda e vuol dire tanto. Spero che anche domani sarà d’aiuto alla squadra per arrivare alla vittoria”.