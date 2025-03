Juve Women, Salvai: “Infortunio? Non volevo più vedere nessuno, poi…”

Intervistata da Tuttosport la giocatrice della Juve Women Salvai ha parlato del suo lungo infortunio e della squadra di Canzi

Intervistata da Tuttosport la giocatrice della Juve Women Salvai ha parlato del suo lungo infortunio: “L’operazione, la prospettiva di una riabilitazione di altri quattro mesi. In quel periodo sono stata giorni in casa, non volevo più vedere nessuno. Mi pesava anche andare a Vinovo, l’idea di dover ripartire con quel tipo di lavoro, ho smesso di andare a vedere le partite. Mi sono sentita isolata perché è normale, quando sei fuori ti senti messo un po’ da parte, chi ci è passato lo capisce: nei primi mesi ci sono state anche alcune situazioni che mi hanno fatto male. I dieci giorni di riposo che a Natale il club ha concesso a tutte mi sono serviti tantissimo. Il mare d’inverno mi ha fatto prima riflettere e poi capire che stavo dando troppa importanza a quelle situazioni che mi avevano disturbato, invece di incanalare le energie nei posti giusti. Quanto manca al rientro? Questo lo deciderà il tecnico, ma penso che un paio di settimane di allenamento con la squadra siano necessarie, per sentirmi anche pronta e tranquilla e non arrivarci in modo affrettato”.

Juve Women, le parole di Salvai

Su Canzi: "Tutte le ragazze in rosa hanno avuto tante occasioni e questo non è scontato, perché molto spesso a un certo punto si innesca un meccanismo per cui ci sono quelle che giocano e le altre. Penso che il tecnico sia stato molto bravo in questo. Poi ognuna è riuscita a sfruttarle nel modo migliore, in ultimo Emma Godo si è allenata con me i primi giorni e ho visto subito che aveva molta voglia di imparare. Se quella è la predisposizione mentale, dare i compiti in campo poi è un attimo. Ho visto una Juve cinica, umile e molto forte mentalmente. Ho notato grande disponibilità da parte di tutte ad adattarsi a un modo di giocare nuovo. I risultati rispecchiano tutto il lavoro compiuto e adesso penso sia arrivato il momento di raccogliere i frutti della stagione".