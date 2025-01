Tacchinardi: “Milan? Dentro o fuori, la Juve ha bisogno di partite così”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Alessio Tacchinardi ha parlato della semifinale di Supercoppa tra Juve e Milan

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex Juve Alessio Tacchinardi ha parlato della semifinale di Supercoppa tra Juve e Milan in programma questa sera: “La Juventus ha terribilmente bisogno di una partita come questa, da dentro o fuori. Il tempo è finito: adesso i bianconeri devono capire che è ora di stringere, serve sostanza. La sensazione è che a questa Juve manchi ancora l’ossessione della vittoria. Il Milan sarà tutto da scoprire, Sergio Conceiçao è arrivato da pochi giorni”.

Juve, le parole di Tacchinardi

Sul rendimento di Vlahovic ha aggiunto: “Dusan ha segnato 12 gol e ha messo la firma in tutte le competizioni finora: campionato, Champions e Coppa Italia. Non è un dettaglio: significa essere decisivi. Mi aspetto un Vlahovic determinante anche in Supercoppa. Punto su lui e Yildiz, che per caratteristiche può diventare particolarmente fastidioso per il Milan. Mi auguro che Dusan e Kenan trascinino la Juve in finale e a vincere il trofeo”. Chiosa finale sul mercato di gennaio: “Prenderei Zirkzee per vedere se con lui la Juventus inizierebbe a giocare come vuole Thiago Motta. Magari l’olandese è quello che basta per cambiare la Juve e farla decollare“.