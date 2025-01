Juve-Milan, le probabili formazioni: McKennie in vantaggio su Cambiaso

In vista della sfida di Supercoppa italiana tra Juve e Milan andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Motta e Conceicao

Dopo la vittoria dell’Inter sull’Atalanta la Supercoppa italiana 2025 continua. La seconda semifinale vedrà sfidarsi Juve e Milan, in un match tra due grandi squadre alla ricerca di certezze. La stagione dei bianconeri e dei rossoneri, infatti, non è iniziata nel migliore dei modi: servirà una svolta. Vietato sbagliare. Ma come scenderanno in campo? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Thiago Motta e Conceicao.

Juve-Milan, le probabili formazioni

In casa Juve Thiago Motta si prepara a puntare ancora sul 4-2-3-1. In porta Di Gregorio, con Savona, Gatti, Kalulu e McKennie a comporre la linea di difesa a quattro. L’americano ha convinto nel ruolo di terzino sinistro ed è ancora favorito su Cambiaso. A centrocampo Locatelli e Thuram, con Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz sulla trequarti. In conferenza l’allenatore bianconero ha detto che Conceicao potrebbe partire dalla panchina, pronto a sfruttare le sue qualità nello stretto a partita in corso. Pochi dubbi invece in attacco: non si tocca Vlahovic… anche perchè non ci sono alternative reali al bomber serbo.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Milan (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez. All. S. Conceição