Tacchinardi: “Non credo che se la Juve arrivasse 4 Giuntoli sarebbe contento”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex bianconero Alessio Tacchinardi ha parlato delle differenze tra Juve e Inter: " A oggi i bianconeri possono giocarsela con i nerazzurri , perché rispetto agli anni scorsi ha smesso di essere “simpatica” e vince partite sporche come quella col Milan . L’Inter ha un centrocampo super, ma è Lautaro dipendente. E allora perché non provarci?".

La dirigenza della Juve però non parla di scudetto: "Penso sia una strategia, ma non mi convince. Perché non alimentare l’entusiasmo e far sognare i tifosi? Io non credo che se la Juve arrivasse quarta a fine stagione Giuntoli sarebbe soddisfatto...".