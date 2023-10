Juve, Bucciantini: “Contro il Milan vincere era più importante del resto”

Marco Bucciantini, presente negli studi di Sky Sport, è ritornato su Milan-Juventus. Il giornalista avrebbero risposto a chi ha storto il naso sulla qualità della partita delle due squadre, in particolar modo sul valore della prestazione dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Al di là della prestazione, Milan e Juve sono due nomi che competono con l'Inter per lo Scudetto. La notizia è la candidatura della Juventus, chi pensava in un'esibizione di calcio non ha capito niente, doveva fare il primo passo e cioè vincere una gara che non vinceva da anni e questa è la sua candidatura e questa Juventus è un pensiero in più per Inzaghi".